Лев казино официальный сайт
Онлайн-казино Лев предоставляет виртуальное игровое пространство для любителей азартных развлечений. На сайте представлен широкий выбор игр: от классических слотов до настольных игр. Возможна игра как на реальные деньги, так и в демонстрационном режиме. Казино предлагает щедрые бонусы и акции.
Обзор онлайн-казино Лев
Игровой клуб Лев привлекает пользователей минималистичным дизайном сайта. В верхней части страницы находятся афиши акций и мероприятий, а также кнопки регистрации и входа в личный кабинет. В нижней части располагается информационный блок с контактами и правилами игры.
|Название
|Лев казино / Lev casino
|Дата запуска сайта
|2020 год
|Акции и бонусы
|Колесо фортуны, турниры и лотереи, бонус за регистрацию и депозит
|Мин. сумма пополнения аккаунта
|50 рублей
|Мин. сумма вывода средств
|500 рублей
|Промокод при регистрации на 100 FS
|KOZZ
|Системы для транзакций
|Qiwi, WebMoney, МИР, Piastrix, UZcard, Visa, Mastercard
|Криптовалюты
|Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, Dogecoin, Ripple
|Срок вывода средств
|до 15000 руб. в течение 1 суток
|Разработчики
|Pragmatic Play, BetSoft, Igrosoft, Novomatic, Microgaming, NetEnt, Mega Jack, Endorphina, EGT и другие
|Разновидность развлечений
|Слоты, азартные сюжетные игры, карточные игры, рулетки
|Техническая поддержка
|Форма связи на сайте, социальные сети, Telegram
Lev casino зеркало
Доступ к игровым автоматам в казино Лев обеспечивается круглосуточно благодаря работе зеркального сайта. Это копия основного ресурса с другим доменным именем. Зеркало используется при блокировке основного сайта, технических неполадках или DDOS-атаках. На зеркальном сайте доступны те же игры, аккаунты и бонусы, что и на основной площадке.
Регистрация в онлайн-казино Лев
Для игры на реальные деньги требуется регистрация учетной записи. Необходимо заполнить форму, подтвердить email и ввести личные данные. Владельцы аккаунтов в социальных сетях могут авторизоваться через них. После регистрации игроки становятся членами официального клуба казино Лев, что открывает доступ к следующим преимуществам:
- Приветственный бонус до 100% от депозита, но не более 15000 рублей
- Еженедельный кэшбэк до 20% от проигранных средств
- Накопление поинтов за ставки с возможностью обмена 100 поинтов на 1 рубль
- Персональные промокоды на фриспины в слотах
- Подарки ко дню рождения
- Повышение VIP-статуса с дополнительными бонусами
Пополнение и вывод денег в казино Lev
Для пополнения счета и вывода выигрышей используются банковские карты Visa, Mastercard, электронные платежные системы (Яндекс.Деньги, Киви, PayPal, WebMoney), мобильный банкинг и платежи в банковских терминалах. При регистрации важно выбрать валюту счета, так как ее смена в дальнейшем невозможна.
Ассортимент игр в онлайн-казино Лев
Игровой зал казино Лев предлагает продукты известных разработчиков игрового программного обеспечения: Igrosoft, BetSoft, Microgaming, NetEnt, Novomatic и других. Слоты лицензионные и сертифицированные, что гарантирует их качество и функционал. Ассортимент игр включает:
- Классические и современные слоты
- Карточные игры
- Рулетки
- Лото и бинго
Все игры доступны бесплатно в демо-режиме. Для игры на реальные деньги требуется авторизация.